BRIEF-Hornby says to no longer offer for sale large quantities of stock at a discount​

Oct 17 (Reuters) - Hornby Plc
* GROUP WILL NO LONGER OFFER FOR SALE LARGE QUANTITIES OF STOCK AT A DISCOUNT
* IT IS NOW CLEAR THAT SHORTFALL IS UNLIKELY TO BE RECOUPED IN CURRENT YEAR
* EXPECTED THAT REVENUE WILL BE LOWER AND, CONSEQUENTLY, THERE WILL BE A MATERIAL IMPACT ON PROFITABILITY IN CURRENT FINANCIAL YEAR
* DAVID ADAMS, INTERIM CHAIRMAN, HAS INDICATED TO BOARD OF HIS INTENTION TO STEP DOWN FROM BOARD TO TAKE UP ANOTHER APPOINTMENT
* SEARCH FOR AN INDEPENDENT NON-EXECUTIVE CHAIRMAN IS PROGRESSING Source text for Eikon: Further company coverage: