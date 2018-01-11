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BRIEF-House Of Fraser says six-week sales to Christmas down 2.9 pct
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#Consumer Goods and Retail
January 11, 2018 / 7:15 AM / 2 days ago

BRIEF-House Of Fraser says six-week sales to Christmas down 2.9 pct

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 11 (Reuters) -

* UK‘S HOUSE OF FRASER SAYS SALES IN STORES FOR THE SIX WEEK PERIOD TO 23 DECEMBER 2017 DECLINED BY 2.9%

* UK‘S HOUSE OF FRASER SAYS IN LINE WITH THE MARKET, SALES DURING THE FIRSTWEEK OF THE POST-CHRISTMAS SALE WERE DISAPPOINTING

* UK‘S HOUSE OF FRASER SAYS SALES SINCE NEW YEAR’S DAY HAVE RECOVERED AND ARE BROADLY IN LINE WITH LAST YEAR IN BOTH STORES AND ONLINE

* UK‘S HOUSE OF FRASER SAYS HAS IDENTIFIED 26 MILLION STG PER ANNUM SAVINGS, OF WHICH £10 MILLION PER ANNUM WERE SECURED THIS YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: [ ] (London newsroom)

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