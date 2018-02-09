FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Singapore Airshow
Sports
Budget 2018
Pictures
#Regulatory News
February 9, 2018 / 9:15 PM / a day ago

BRIEF-HRG Group Reports Q1 Earnings Per Share $0.14 From Continuing Operations

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 9 (Reuters) - HRG Group Inc:

* HRG GROUP, INC. REPORTS FISCAL 2018 FIRST QUARTER RESULTS

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.14 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q1 REVENUE ROSE 7.3 PERCENT TO $646.5 MILLION

* RECORDED AN INCOME TAX BENEFIT OF $126.0 MILLION IN QUARTER DUE TO TAX CUTS AND JOBS ACT

* ‍BELIEVE CO IS WELL-POSITIONED TO TAKE ADVANTAGE OF OPPORTUNITIES THAT MAY BE AVAILABLE TO CO THROUGH REVIEW OF STRATEGIC ALTERNATIVES​

* HRG GROUP - ‍STRATEGIC ALTERNATIVES MAY INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO, A MERGER, SALE OR OTHER BUSINESS COMBINATION INVOLVING COMPANY AND/OR ASSETS​

* ‍SPECTRUM BRANDS BOARD FORMED SPECIAL COMMITTEE OF INDEPENDENT DIRECTORS TO REVIEW PROPOSALS INCLUDING COMBINATION OF CO AND SPECTRUM Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.