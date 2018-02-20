BRIEF-HSBC Holdings Plc Posts FY Reported Profit Before Tax Of $‍17.17 Bln

Feb 20 (Reuters) - HSBC Holdings Plc:
* FY REPORTED PROFIT BEFORE TAX $17,167 MILLION VERSUS $7,112 MILLION A YEAR AGO
* FY ADJUSTED PROFIT BEFORE TAX $20,990 MILLION VERSUS $18,934 MILLION A YEAR AGO
* FY REPORTED OPERATING EXPENSES OF $34.9BN FELL BY $4.9BN OR 12 PERCENT
* COMMON EQUITY TIER 1 RATIO AS AT DEC 31, 2017 14.5 PERCENT VERSUS 13.6 PERCENT A YEAR AGO
* ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL ISSUANCE OF BETWEEN $5BN TO $7BN PLANNED DURING FIRST HALF OF 2018
* “FEARS OF A HARD LANDING IN CHINA HAVE RECEDED, AND MARKETS ACROSS ASIA LOOK SET FOR A STRONG YEAR”
* AS AT DEC 31, 2017, HAS RECOGNISED A PROVISION OF $604 MILLION FOR VARIOUS TAX RELATED INVESTIGATIONS
* EXPECTS U.S. DEFERRED TAX ASSET TO BE SUBSTANTIALLY RECOVERED IN SIX TO SEVEN YEARS, WITH MAJORITY RECOVERED IN FIRST FIVE YEARS Source text for Eikon: Further company coverage: