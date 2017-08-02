FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-HSBC Trinkaus & Burkhardt H1 ‍pre-tax profit EUR 153.2 mln​
Sections
Featured
Weekahead: Liquidity continues to flow in Indian markets
Markets & Economy
Weekahead: Liquidity continues to flow in Indian markets
What to watch for at China's Communist Party Congress
China
What to watch for at China's Communist Party Congress
A documentary for the 'sexpert'
bollywood
A documentary for the 'sexpert'
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
August 2, 2017 / 10:19 AM / 2 months ago

BRIEF-HSBC Trinkaus & Burkhardt H1 ‍pre-tax profit EUR 153.2 mln​

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 2 (Reuters) - HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG:

* H1 ‍PRE-TAX PROFIT OF EUR 153.2M (H1 2016: EUR 116.5M)​

* H1 8.7% GROWTH IN NET FEE INCOME TO €259.2M, AROUND €20M MORE THAN IN THE FIRST HALF OF 2016‍​

* H1 NET INTEREST INCOME PRESENTS A MIXED PICTURE, REMAINING ALMOST UNCHANGED AT EUR 101.5M (EUR 101.4M)

* ‍H1 NET TRADING INCOME WAS DOWN BY EUR 4.7M TO EUR 45.2M (H1 2016: EUR 49.9M)​

* IS OPTIMISTIC FOR SECOND HALF OF 2017 IN ITS BASE SCENARIO AND WILL CONTINUE ALONG CHOSEN PATH OF EARNINGS-ORIENTED GROWTH

* OUTLOOK 2017: RAISING EARNINGS FORECAST, NOW EXPECTING INCREASE IN PRE-TAX PROFIT IN UPPER SINGLE-DIGIT RANGE‍​

* TIER 1 CAPITAL RATIO IMPROVED SLIGHTLY FROM 12.3% TO 12.6% AND REGULATORY CAPITAL RATIO INCREASED FROM 14.4% TO 14.6% Source text - bit.ly/2uj9gSQ Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.