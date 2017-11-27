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BRIEF-Hudson's Bay Provides Update Regarding Strong Shareholder Support For Rhone Capital Equity Investment
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#Regulatory News
November 27, 2017 / 12:14 PM / 2 days ago

BRIEF-Hudson's Bay Provides Update Regarding Strong Shareholder Support For Rhone Capital Equity Investment

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 27 (Reuters) - Hudson’s Bay Co:

* HUDSON‘S BAY COMPANY PROVIDES UPDATE REGARDING STRONG SHAREHOLDER SUPPORT FOR RHÔNE CAPITAL EQUITY INVESTMENT

* HUDSON‘S BAY CO - ‍SHAREHOLDERS REPRESENTING ALMOST TWO-THIRDS OF HBC‘S OUTSTANDING COMMON SHARES HAVE NOW CONFIRMED THEIR SUPPORT FOR THE TRANSACTIONS​

* HUDSON‘S BAY- ‍PROVIDES UPDATE ON SHAREHOLDER SUPPORT FOR RHÔNE CAPITAL‘S $500 MILLION EQUITY INVESTMENT OF 8-YEAR MANDATORY CONVERTIBLE PREFERRED SHARES​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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