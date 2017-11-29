FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Humana Issued Redemption Notices To Redeem Its $300 Mln Aggregate Principal Amount Of 6.30 Pct Senior Notes Due Aug 1, 2018
Sections
Featured
Nifty, Sensex end over 1 percent down; GDP data in focus
Live
Market Jockey
Nifty, Sensex end over 1 percent down; GDP data in focus
Some Rohingya could be moved to flood-prone island next year
Rohingya Crisis
Some Rohingya could be moved to flood-prone island next year
Dating in Delhi when you're poor
Editor's Picks
Dating in Delhi when you're poor
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
November 29, 2017 / 9:27 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Humana Issued Redemption Notices To Redeem Its $300 Mln Aggregate Principal Amount Of 6.30 Pct Senior Notes Due Aug 1, 2018

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 29 (Reuters) - Humana Inc:

* HUMANA INC - ‍ ISSUED REDEMPTION NOTICES TO REDEEM ITS $300 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 6.30% SENIOR NOTES DUE AUGUST 1, 2018 - SEC FILING

* HUMANA INC - ALSO‍ ISSUED REDEMPTION NOTICES TO REDEEM ITS $500 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 7.20% SENIOR NOTES DUE JUNE 15, 2018​

* HUMANA INC - ‍ 6.30% NOTES AND 7.20% NOTES TO BE REDEEMED ON DECEMBER 29, 2017​

* HUMANA INC - ‍ EXPECTS APPROXIMATELY $17.53 IN DILUTED EARNINGS PER COMMON SHARE OR ABOUT $11.60 IN ADJUSTED EPS FOR YEAR ENDING DECEMBER 31, 2017​ Source text: [bit.ly/2Ahb59S] Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.