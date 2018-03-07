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March 7, 2018 / 7:07 AM / a day ago

BRIEF-Hunter Douglas FY EBITDA Up 6.8 Pct At 391 Million Euros

Reuters Staff

1 Min Read

March 7 (Reuters) - HUNTER DOUGLAS NV:

* FY SALES: 14.4% HIGHER TO USD 3.226 BILLION, COMPARED WITH USD 2.821 BILLION IN 2016.

* FY EBITDA: USD 391 MILLION, 6.8% HIGHER THAN USD 365 MILLION IN 2016‍​

* FY TOTAL NET PROFIT USD 219 MILLION VERSUS USD 202.8 MILLION YEAR AGO

* PROPOSES A DIVIDEND FOR 2017 OF EUR 1.85 PER COMMON SHARE

* EXPECTS CONTINUED GROWTH IN EUROPE, US AND ASIA, AND IMPROVING ECONOMIC CONDITIONS IN LATIN AMERICA Source text: bit.ly/2FnYOzU Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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