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#Consumer Goods and Retail
December 22, 2017 / 7:37 AM / 4 days ago

BRIEF-Husqvarna to boost concrete surfaces & floors with Atlas unit buy

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 22 (Reuters) - Husqvarna AB:

* HUSQVARNA GROUP TO ACQUIRE LIGHT COMPACTION AND CONCRETE EQUIPMENT BUSINESS, TO STRENGTHEN POSITION IN CONCRETE SURFACES & FLOORS

* SAYS ‍ATLAS COPCO LIGHT COMPACTION & CONCRETE EQUIPMENT, A PART OF ATLAS COPCO POWER TECHNIQUE, IS A GLOBAL LEADER IN THIS BUSINESS SEGMENT AND HAD ANNUAL SALES OF APPROXIMATELY SEK 570M IN 2016​

* SAYS ‍AROUND 200 EMPLOYEES ARE PREDOMINANTLY LOCATED IN BULGARIA BUT ALSO IN ALL KEY MARKETS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Simon Johnson)

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