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#Regulatory News
January 18, 2018 / 3:27 PM / 2 days ago

BRIEF-Hyatt Configures Organization To Accelerate Growth

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 18 (Reuters) - Hyatt Hotels Corp:

* HYATT CONFIGURES ORGANIZATION TO ACCELERATE GROWTH

* HYATT HOTELS CORP SAYS WILL REALIGN ITS CORPORATE LEADERSHIP TEAM AND OPERATIONS AND CHANGES ARE EXPECTED TO BE COMPLETED IN Q2 OF 2018

* ALSO CONSOLIDATING MANAGED AND FRANCHISED HOTEL OPERATIONS AND OWNER RELATIONS INTO ONE PORTFOLIO​

* LEGAL AND CORPORATE SERVICES PORTFOLIO IS ALSO BEING REALIGNED UNDER NEW LEADERSHIP​

* TO FORM NEW COMMERCIAL SERVICES PORTFOLIO AT EXECUTIVE COMMITTEE LEVEL

* AS A PART OF REALIGNMENT, TWO EXECUTIVES HAVE DECIDED TO TRANSITION OUT OF HYATT LATER IN 2018

* TO COMBINE GUEST AND CUSTOMER ENGAGEMENT UNDER NEW CHIEF COMMERCIAL OFFICER

* MARYAM BANIKARIM‘S AND STEVE HAGGERTY‘S POSITIONS WILL BE ELIMINATED UPON THEIR DEPARTURES​

* GLOBAL CMO MARYAM BANIKARIM AND GLOBAL HEAD OF CAPITAL STRATEGY, FRANCHISING AND SELECT SERVICE STEVE HAGGERTY TO LEAVE CO

* ‍HAGGERTY WILL REMAIN AT HYATT AS A SPECIAL ADVISOR TO CEO THROUGH JULY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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