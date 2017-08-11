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August 11, 2017 / 11:57 AM / 2 months ago

BRIEF-IBL says sole shareholder of Pick and Buy acquires 90.96 pct stake in CMPL

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 11 (Reuters) - Compagnie Des Magasins Populaires Limite

* WINHOLD, UNIT AND SOLE SHAREHOLDER OF PICK AND BUY, ACQUIRED 14.8 MILLION SHARES OF COMPAGNIE DES MAGASINS POPULAIRES LIMITÉE (90.96 PERCENT STAKE), AT RS.9.52PER SHARE

* WINHOLD WILL MAKE A MANDATORY OFFER TO ACQUIRE ALL THE VOTING SHARES OF CMPL NOT ALREADY HELD BY WINHOLD

* WINHOLD CONFIRMS THAT IT HAS SUFFICIENT FINANCIAL RESOURCES AVAILABLE TO SATISFY THE ACCEPTANCE OF THE OFFER Source text ID: (bit.ly/2uvfJiL) Further company coverage:

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