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February 26, 2018 / 5:50 PM / a day ago

BRIEF-Icade Has Repurchased 200 Million Euros under Bond Tender Offer‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - ICADE SA:

* COMPLETES BOND TENDER OFFER ‍​

* OF €371 MILLION TENDERED INTO OFFER, ICADE HAS REPURCHASED €200 MILLION

* AFTER TENDER OFFER, OUTSTANDING PRINCIPAL AMOUNTS OF BONDS IS €211,300,000 FOR THE ONE MATURING IN 2019‍​

* AFTER TENDER OFFER, OUTSTANDING PRINCIPAL AMOUNTS OF BONDS IS €304,600,000 FOR THE ONE MATURING IN 2021

* AFTER TENDER OFFER, OUTSTANDING PRINCIPAL AMOUNTS OF BONDS IS €483,900,000 FOR THE ONE MATURING IN 2022

* J.P. MORGAN SECURITIES PLC AND NATIXIS ACTED AS BOOKRUNNERS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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