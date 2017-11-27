FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Icade Revises Upward Net Current Cash Flow To Around 8%
Sections
Featured
Ivanka Trump calls for closing gender gap in business
TOP NEWS
Ivanka Trump calls for closing gender gap in business
No change in Pakistan behaviour despite tough line: U.S. general
Pakistan
No change in Pakistan behaviour despite tough line: U.S. general
SWIFT warns banks on cyber heists as sophistication grows
Technology
SWIFT warns banks on cyber heists as sophistication grows
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
November 27, 2017 / 6:39 AM / 2 days ago

BRIEF-Icade Revises Upward Net Current Cash Flow To Around 8%

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 27 (Reuters) - ICADE SA:

* PRESENTS STRATEGY FOR 2017-2019‍​

* ANTICIPATES 2017 NET CURRENT CASH FLOW UP BY AROUND 8%, REVISED UPWARDS FROM THE “AROUND 7%” FORECAST ANNOUNCED LAST JULY,‍​

* SEES GROWTH OF NET CURRENT CASH FLOW IN 2017 AT ABOUT 8 PERCENT (VERSUS ‘ABOUT 7 PERCENT’ ANNOUNCED IN JULY)‍​

* DIVIDEND POLICY CONTINUES TO BE BASED ON THE EVOLUTION OF THE NET CURRENT CASH FLOW.‍​

* PLAN’S FINANCIAL GOALS SHOULD BE REACHED ONE YEAR AHEAD OF SCHEDULE, ESPECIALLY REGARDING PORTFOLIO VALUE (€11.4BN EXPECTED AS EARLY AS THE END OF 2018)‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.