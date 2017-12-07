FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-ICL Signs A Contract With Energean For Long-Term Supply Of Natural Gas
Sections
Featured
M.S. Dhoni is the hero of my 'Democracy's XI' - Sardesai
India Insight
M.S. Dhoni is the hero of my 'Democracy's XI' - Sardesai
Muslims in Asia protest against Trump's Jerusalem plan
Conflict Over Jerusalem
Muslims in Asia protest against Trump's Jerusalem plan
Trump lifts refugee ban, but admissions still plummet
U.S.
Trump lifts refugee ban, but admissions still plummet
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 7, 2017 / 5:06 AM / a day ago

BRIEF-ICL Signs A Contract With Energean For Long-Term Supply Of Natural Gas

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 7 (Reuters) - Icl Israel Chemicals Ltd:

* ICL SIGNS A CONTRACT WITH ENERGEAN FOR LONG-TERM SUPPLY OF NATURAL GAS

* ICL ISRAEL CHEMICALS-GREEK CO WILL SUPPLY UP TO 13 BCM OF NATURAL GAS TO ICL AT TOTAL CONSIDERATION OF UP TO $1.9 BILLION OVER 15 YEAR PERIOD

* SAYS CONTRACT IS EXPECTED TO COVER ALL ENERGY NEEDS, INCLUDING OPERATION OF NEW 240 MW POWER STATION IN SDOM

* THE NATURAL GAS WILL BE SUPPLIED TO ICL BY ENERGEAN STARTING FROM THE SECOND HALF OF 2020 AT THE EARLIEST‍​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.