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February 12, 2018 / 1:59 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Iconix Brand Announces Private Exchange Of About $110 Million Of Its Convertible Notes

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Iconix Brand Group Inc:

* ICONIX BRAND GROUP ANNOUNCES PRIVATE EXCHANGE OF APPROXIMATELY $110 MILLION OF ITS CONVERTIBLE NOTES AND PROVIDES 2018 OUTLOOK

* SEES FY 2018 REVENUE $190 MILLION TO $220 MILLION

* REITERATING 2017 REVENUE AND NON GAAP EARNINGS PER SHARE WITHIN PREVIOUSLY RELEASED GUIDANCE

* ‍SIGNED A NEW MULTI-YEAR LICENSE AGREEMENT WITH TARGET FOR UMBRO BRAND​

* SAYS HAS INITIATED A COST SAVINGS PLAN TO “IMPROVE PROFITABILITY AND FREE CASH FLOW”

* EXPECTS TO ACHIEVE ANNUAL SAVINGS OF ABOUT $12 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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