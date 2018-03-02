FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Technology, Media and Telecommunications
March 2, 2018 / 7:27 AM / a day ago

BRIEF-Ict Group FY EBITDA Up At 12 Million Euros

Reuters Staff

1 Min Read

March 2 (Reuters) - ICT GROUP NV:

* PROPOSED DIVIDEND OF € 0.35 PER SHARE FOR THE YEAR 2017

* FY EBITDA EUR 12.0‍​ MILLION VERSUS EUR 10.3 MILLION YEAR AGO

* FY NET RESULT EUR 5.2 MILLION VERSUS EUR 5.0 MILLION YEAR AGO

* ICT EXPECTS A FURTHER GROWTH IN REVENUE AND EBITDA FOR 2018 COMPARED TO 2017‍​

* ICT AIMS TO GROW ORGANICALLY BY 5% PER ANNUM IN 2018

* ACQUISITION STRATEGY IN 2018 WILL BE ON INCREASING THE COMPANY’S SIZE IN SMARTER CITIES AND SMARTER HEALTH

* FURTHER EXPANSION OF THE DIGITAL TRANSFORMATION ACTIVITIES WILL ALSO BE PRIORITY FOR 2018

* EXPECTS ITS CAPITAL EXPENDITURES AND RESEARCH & DEVELOPMENT EXPENDITURES TO INCREASE IN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.