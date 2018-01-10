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#Financials
January 10, 2018 / 11:39 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-IG Group Believes FCA Review Has No New Financial Implications For Its Business​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 10 (Reuters) - IG Group Holdings Plc:

* RESPONSE TO FCA FINDINGS OF REVIEW OF CFD MARKET

* ‍IG DOES NOT OFFER ADVISORY OR DISCRETIONARY SERVICES FOR CFD PRODUCTS​

* BELIEVES THAT IT COMPLIES WITH APPLICABLE RULES AND FCA GUIDANCE AND THAT THIS REVIEW HAS NO NEW FINANCIAL IMPLICATIONS FOR IG‘S BUSINESS​

* BELIEVE THAT STRICTER SUPERVISION OF THOSE FIRMS WHO DO NOT COMPLY WILL LEAD TO IMPROVED CLIENT OUTCOMES IN INDUSTRY

* IG HAS CAREFULLY DEFINED ITS TARGET MARKET

* TERMINATED SMALL NUMBER OF RELATIONSHIPS WITH DISTRIBUTORS WHO OFFER CFD PRODUCT TO RETAIL CLIENTS WITHIN UK AND EU​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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