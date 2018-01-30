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January 30, 2018 / 9:51 PM / in 13 hours

BRIEF-Illumina Q4 GAAP Earnings Per Share $0.46

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 30 (Reuters) - Illumina Inc:

* ILLUMINA REPORTS FINANCIAL RESULTS FOR FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017

* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.44

* Q4 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.46

* Q4 REVENUE $778 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $735.5 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.18 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SAYS ‍FOR FISCAL 2018, COMPANY IS PROJECTING 13% TO 14% REVENUE GROWTH​

* SEES FY 2018 GAAP EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO ILLUMINA STOCKHOLDERS OF $4.14 TO $4.24

* SEES FY 2018 ‍NON-GAAP EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO ILLUMINA STOCKHOLDERS OF $4.50 TO $4.60​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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