FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Budget 2018
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Technology
Sports
South Asia
Pictures
#Regulatory News
February 8, 2018 / 9:46 PM / in 12 hours

BRIEF-Immunogen Authorized Ramp-Down Of Activities At Norwood, MA

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 8 (Reuters) - Immunogen Inc:

* IMMUNOGEN - BOARD AUTHORIZED NEW OPERATING MODEL WHICH WILL LEAD TO RAMP-DOWN OF ACTIVITIES AT NORWOOD, MASSACHUSETTS FACILITY BY END OF 2018

* IMMUNOGEN SAYS FULL DECOMMISSIONING OF NORWOOD, MASSACHUSETTS FACILITY EXPECTED BY EARLY 2019 - SEC FILING

* IMMUNOGEN INC - IMPLEMENTATION OF NEW OPERATING MODEL WILL RESULT IN A NET REDUCTION OF WORKFORCE BY ABOUT 20 POSITIONS BY END OF 2018

* IMMUNOGEN INC IMPLEMENTATION OF NEW OPERATING MODEL EXPECTED TO CAUSE ONE-TIME CHARGE OF UP TO $2.5 MILLION FOR SEVERANCE Q1 OF 2018

* IMMUNOGEN INC - DECOMMISSIONING NORWOOD FACILITY WILL RESULT IN ANTICIPATED COST SAVINGS OF OVER $20 MILLION DURING NEXT FIVE YEARS Source text: (bit.ly/2nQoUF5) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.