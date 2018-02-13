FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Singapore Airshow
Sports
Budget 2018
Pictures
Company News
February 13, 2018 / 2:42 PM / a day ago

BRIEF-India Aviation Regulator: 8 IndiGo, 3 Go Air Aircraft Affected By Latest Pratt & Whitney Engine Issue

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 13 (Reuters) - India’s Directorate General of Civil Aviation (DGCA) Says:

* INDIGO AND GO AIR HAVE 8 AND 3 A320NEO RESPECTIVELY WITH ONE AFFECTED PRATT & WHITNEY ENGINE

* CONTINUES TO CLOSELY MONITOR OPERATIONS OF THESE AIRCRAFT SO AS TO ENSURE THAT SAFETY IS NOT COMPROMISED

* IN TOUCH WITH AIRBUS AND EUROPEAN AVIATION SAFETY REGULATOR

* ACTION TAKEN BY AIRBUS, EASA WILL BE REVIEWED TO ENSURE SAFETY OF AIRCRAFT OPERATIONS

* INDIGO SPOKESMAN SAYS EXPECTS NO DISRUPTION IN OPERATIONS Further company coverage: (Reporting by Aditi Shah)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.