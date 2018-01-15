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BRIEF-India's Dec Gold Imports Up 71.52 Pct To $3.39 Billion - Trade Ministry
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January 15, 2018 / 1:02 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-India's Dec Gold Imports Up 71.52 Pct To $3.39 Billion - Trade Ministry

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 15 (Reuters) - INDIA‘S DECEMBER GOLD IMPORTS UP 71.52 PERCENT TO $3.39 BILLION - TRADE MINISTRY

* INDIA‘S DECEMBER OIL IMPORTS UP 34.94 PERCENT Y/Y TO $10.35 BILLION - TRADE MINISTRY

* INDIA‘S DECEMBER EXPORTS UP 12.36 PERCENT Y/Y - TRADE MINISTRY

* INDIA‘S DECEMBER IMPORTS UP 21.12 PERCENT Y/Y - TRADE MINISTRY

* INDIA‘S APRIL-DECEMBER EXPORTS AT $223.51 BILLION, UP 12.05 PERCENT Y/Y - TRADE MINISTRY

* INDIA‘S APRIL-DECEMBER IMPORTS AT $338.37 BILLION, UP 21.76 PERCENT Y/Y - TRADE MINISTRY Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Malini Menon)

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