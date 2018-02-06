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February 6, 2018 / 9:17 AM / a day ago

BRIEF-India's JSW Energy Dec Qtr Consol Profit More Than Doubles

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 6 (Reuters) - JSW Energy Ltd:

* DEC QUARTER CONSOL PROFIT 468.7 MILLION RUPEES VERSUS PROFIT OF 213.9 MILLION RUPEES LAST YEAR

* DEC QUARTER CONSOL REVENUE FROM OPERATIONS 19.93 BILLION RUPEES VERSUS 19.04 BILLION RUPEES LAST YEAR

* SAYS SPV FOR PURSUING RENWEABLE ENERGY OPPORTUNITIES , JSW SOLAR, BEEN FORMED

* SAYS ENTIRE CAPACITY OF SPV IS SECURED BY LONG TERM PPAS AND IS EXPECTED TO BE READY IN PHASES BY END OF SEPT 2018

* SAYS BOARD APPROVED CAPEX BUDGET FOR SETTING UP ADDITIONAL SOLAR POWER PROJECTS OF ABOUT 10 MW Source text - bit.ly/2nEXZfk Further company coverage:

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