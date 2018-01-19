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January 19, 2018 / 1:08 PM / a day ago

BRIEF-India's Reliance Industries Dec Qtr Profit Up 5.4 Pct

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 19 (Reuters) - India’s Reliance Industries Ltd :

* DEC QUARTER PROFIT 84.54 BILLION RUPEES VERSUS PROFIT OF 80.22 BILLION RUPEES LAST YEAR

* CONSENSUS FORECAST FOR DEC QUARTER PROFIT WAS 83.94 BILLION RUPEES

* DEC QUARTER REVENUE FROM OPERATIONS 759.13 BILLION RUPEES VERSUS 666.06 BILLION RUPEES LAST YEAR

* DEC QUARTER CONSOL NET PROFIT 94.23 BILLION RUPEES VERSUS PROFIT OF 75.33 BILLION RUPEES LAST YEAR

* DEC QUARTER CONSOL REVENUE FROM OPERATIONS 1.03 TRLN RUPEES VERSUS 841.89 BILLION RUPEES LAST YEAR Source text - bit.ly/2FTHHGX Further company coverage:

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