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March 6, 2018 / 7:15 AM / a day ago

BRIEF-India's Reliance Infrastructure Wins In Delhi High Court Against Delhi Metro Rail Corp

Reuters Staff

1 Min Read

March 6 (Reuters) - Reliance Infrastructure Ltd:

* SAYS CO WINS IN DELHI HIGH COURT AGAINST DELHI METRO RAIL CORPORATION (DMRC)

* SAYS DELHI HIGH COURT DIRECTS DMRC TO DEPOSIT 35.02 BILLION RUPEES IN ESCROW ACCOUNT WITHIN FOUR WEEKS

* TO GET 50.60 BILLION RUPEES FROM THE AWARD, WHICH SHALL ENTIRELY UTILIZE TO REDUCE CONSOLIDATED DEBT‍​

* RELIANCE INFRASTRUCTURE SAYS DELHI HIGH COURT UPHELD ARBITRATION AWARD AS COMPENSATION ALONG WITH INTEREST TO CO'S UNIT DELHI AIRPORT METRO EXPRESS Source text - bit.ly/2I66V5V Further company coverage:

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