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February 8, 2018 / 8:05 AM / a day ago

BRIEF-India's Welspun Corp Posts Dec-Qtr Consol Net Profit

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 8 (Reuters) - Welspun Corp Ltd:

* DEC QUARTER CONSOL NET PROFIT 663.9 MILLION RUPEES VERSUS LOSS OF 39.2 MILLION RUPEES LAST YEAR

* DEC QUARTER CONSOL REVENUE FROM OPERATIONS 22.30 BILLION RUPEES VERSUS 11.41 BILLION RUPEES LAST YEAR

* SAYS CONTINUED STRENGTH IN VOLUMES OUTLOOK IS EXPECTED TO HAVE A POSITIVE IMPACT ON THE MARGINS FOR NEXT FISCAL

* SAYS DOMESTIC MARKET CONTINUES TO WITNESS STRONG DEMAND BOTH IN WATER AS WELL AS OIL & GAS SEGMENT

* SAYS “EXPECT MENA REGION OIL & GAS SEGMENT DEMAND TO PICK-UP OVER NEXT FEW QUARTERS”‍​

* SAYS "DEMAND OUTLOOK FOR OUR PLATE AND COIL MILLS DIVISION REMAINS SATISFACTORY, ALTHOUGH MARGIN CHALLENGES REMAIN"‍​ Source text: bit.ly/2BNpyMg Further company coverage:

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