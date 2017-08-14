FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Indus Holding H1 earnings after taxes up 5.4 pct at 39 million euros
Sections
Featured
Market Jockey
Markets & Economy
Market Jockey
As the quartet breaks up, central banking leadership flux looms
Change Of Guard
As the quartet breaks up, central banking leadership flux looms
May heads for Brussels after Brexit talks deadlock
Brexit
May heads for Brussels after Brexit talks deadlock
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
August 14, 2017 / 5:37 AM / 2 months ago

BRIEF-Indus Holding H1 earnings after taxes up 5.4 pct at 39 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 14 (Reuters) - INDUS HOLDING AG:

* CONTINUES TO GROW STRONGLY IN H1 2017 AND CONFIRMS FORECAST

* ‍SALES REVENUES OF INDUS HOLDING AG ROSE BY EUR 88.6 MILLION TO EUR 803.5 MILLION IN FIRST HALF OF 2017, UP 12.4% ON PRIOR YEAR PERIOD​

* ‍SECOND-QUARTER DROPPED TO EUR 38.0 MILLION, WHICH WAS SLIGHTLY BELOW PREVIOUS YEAR‘S EUR 38.8 MILLION​

* ‍H1 EARNINGS AFTER TAXES ROSE BY 5.4% FROM EUR 37.0 MILLION IN H1 2016 TO EUR 39.0 MILLION​

* ‍PROJECTS A STRONG PERFORMANCE FOR INDUS GROUP ALSO FOR 2018​

* ‍HAS CONFIRMED ITS FORECAST AFTER Q2 OF 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.