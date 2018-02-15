BRIEF-Industrial Alliance Reports Q4 Earnings Per Share Of C$1.24

Feb 15 (Reuters) - Industrial Alliance Insurance And Financial Services Inc:
* INDUSTRIAL ALLIANCE REPORTS FOURTH QUARTER AND 2017 RESULTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW C$1.31 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTR-END AUM/AUA OF $169.5 BILLION
* EPS GUIDANCE FOR 2018 EXPECT TO BE IN RANGE OF $5.20 TO $5.60 PER SHARE
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW C$5.39 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICE- ESTIMATES LOWER CORPORATE TAX RATE TO BENEFIT RESULTS BY ABOUT $0.05 EPS PER YEAR STARTING 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: