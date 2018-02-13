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February 13, 2018 / 9:52 PM / Updated a day ago

BRIEF-Infinity Property And Casualty Reports Q4 ‍Net Earnings Per Diluted Share $1.34​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 13 (Reuters) - Infinity Property And Casualty Corp :

* INFINITY PROPERTY AND CASUALTY REPORTS EARNINGS FOR THE FOURTH QUARTER OF 2017

* INFINITY PROPERTY AND CASUALTY CORP QTRLY ‍NET EARNINGS PER DILUTED SHARE $1.34​

* INFINITY PROPERTY AND CASUALTY CORP QTRLY ‍NET EARNINGS EXCLUDING REALIZED GAINS PER DILUTED SHARE $1.32​

* INFINITY PROPERTY AND CASUALTY CORP QTRLY ‍REVENUES $382.6 MILLION VERSUS $415.3​ MILLION

* INFINITY PROPERTY AND CASUALTY CORP QTRLY ‍GROSS WRITTEN PREMIUM $340.6 MILLION VERSUS $329.1​ MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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