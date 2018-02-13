BRIEF-Infinity Property And Casualty Reports Q4 ‍Net Earnings Per Diluted Share $1.34​

Feb 13 (Reuters) - Infinity Property And Casualty Corp :
* INFINITY PROPERTY AND CASUALTY REPORTS EARNINGS FOR THE FOURTH QUARTER OF 2017
* INFINITY PROPERTY AND CASUALTY CORP QTRLY NET EARNINGS PER DILUTED SHARE $1.34
* INFINITY PROPERTY AND CASUALTY CORP QTRLY NET EARNINGS EXCLUDING REALIZED GAINS PER DILUTED SHARE $1.32
* INFINITY PROPERTY AND CASUALTY CORP QTRLY REVENUES $382.6 MILLION VERSUS $415.3 MILLION
* INFINITY PROPERTY AND CASUALTY CORP QTRLY GROSS WRITTEN PREMIUM $340.6 MILLION VERSUS $329.1 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: