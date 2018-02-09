BRIEF-Ingles Markets Incorporated Reports Sales And Net Income For Q1

Feb 9 (Reuters) - Ingles Markets Inc:
* INGLES MARKETS, INCORPORATED REPORTS SALES AND NET INCOME FOR FIRST QUARTER FISCAL 2018
* CAPITAL EXPENDITURES TOTALED $56.8 MILLION FOR DECEMBER 2017 QUARTER, COMPARED WITH $29.3 MILLION FOR DECEMBER 2016 QUARTER
* INGLES MARKETS - QTRLY DILUTED EARNINGS PER COMMON SHARE – CLASS A $2.23
* INGLES MARKETS - QTRLY DILUTED EARNINGS PER COMMON SHARE – CLASS B $2.08
* TOTAL FISCAL 2018 CAPITAL EXPENDITURES ARE EXPECTED TO BE BETWEEN $120 MILLION AND $160 MILLION
* INGLES MARKETS - INCREASE IN CAPEX FOR DEC 2017 QUARTER ATTRIBUTABLE TO TIMING OF CAPITAL EXPENDITURES ON REAL ESTATE, NEW STORES, STORE REMODELS Source text for Eikon: Further company coverage: