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February 23, 2018 / 2:04 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Inland Homes Land Director Paul Brett To Leave

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 23 (Reuters) - INLAND HOMES PLC:

* ‍PAUL BRETT, GROUP LAND DIRECTOR AND FOUNDING SHAREHOLDER, HAS DECIDED TO LEAVE COMPANY TO PURSUE HIS OWN INTERESTS​

* ‍BRETT WILL STEP DOWN FROM BOARD WITH EFFECT FROM 16 APRIL 2018 BUT REMAIN AS A CONSULTANT TO COMPANY​

* ‍BRETT‘S RESPONSIBILITIES WILL BE ASSUMED BY SENIOR LAND MANAGER, DES WICKS, IN NEWLY CREATED ROLE OUTSIDE PLC BOARD OF DIRECTOR OF LAND​

* ‍SEARCH IS UNDERWAY TO INCREASE NON-EXECUTIVE REPRESENTATION ON BOARD​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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