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March 8, 2018 / 6:24 AM / 2 days ago

BRIEF-Innate Pharma FY Net Results Swings To Loss Of 48.4‍​ Million Euros

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - INNATE PHARMA SA:

* FY REVENUE AND OTHER INCOME EUR 44.0‍​ MILLION VERSUS EUR 65.7 MILLION YEAR AGO

* FY OPERATING LOSS EUR 40.0‍​ MILLION VERSUS INCOME EUR 7.6 MILLION YEAR AGO

* FY NET LOSS EUR 48.4‍​ MILLION VERSUS INCOME EUR 12.6 MILLION YEAR AGO

* CASH, CASH EQUIVALENTS AND FINANCIAL ASSETS AMOUNTED TO EUR 176.6 MILLION AS OF DEC. 31

* IPH5401 WILL ENTER FIRST CLINICAL STUDIES IN ONCOLOGY IN 2018

* EXPECTS CLINICAL READ-OUTS FOR BOTH MONALIZUMAB AND IPH4102 PROGRAM IN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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