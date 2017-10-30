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BRIEF-INNERGEX RENEWABLE ENERGY TO ACQUIRE ALTERRA POWER CORP
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October 30, 2017 / 7:41 PM / in 10 hours

BRIEF-INNERGEX RENEWABLE ENERGY TO ACQUIRE ALTERRA POWER CORP

Reuters Staff

2 Min Read

Oct 30 (Reuters) - Innergex Renewable Energy:

* INNERGEX RENEWABLE ENERGY TO ACQUIRE ALTERRA POWER CORP.

* INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC - DEAL FOR ‍$1.1 BILLION​

* INNERGEX - ‍ALTERRA SHAREHOLDERS TO RECEIVE $8.25 PER ALTERRA COMMON SHARE, PAYABLE IN $2.06 CASH AND 0.4172 OF A COMMON SHARE OF INNERGEX​

* INNERGEX RENEWABLE ENERGY - DEAL TO BE ACCRETIVE TO CO‘S DISTRIBUTABLE CASH FLOW/SHARE UPON COMPLETION OF ALTERRA‘S PROJECTS CURRENTLY UNDER CONSTRUCTION​

* INNERGEX - DEAL ‍PROVIDES FOR NON-SOLICITATION COVENANTS ON PART OF ALTERRA, RIGHT IN FAVOUR OF CO TO MATCH UNSOLICITED SUPERIOR PROPOSAL​

* INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC - ‍PURSUANT TO DEAL, ALTERRA SHAREHOLDERS TO GET CONSIDERATION CONSISTING ABOUT 25% CASH, 75% COMMON SHARES OF INNERGEX​

* INNERGEX RENEWABLE ENERGY - ‍ONE MEMBER OF CURRENT BOARD OF DIRECTORS OF ALTERRA WILL JOIN BOARD OF DIRECTORS OF INNERGEX UPON CLOSING OF TRANSACTION​

* INNERGEX- CO TO RECEIVE TERMINATION FEE OF ABOUT $18 MILLION FROM ALTERRA IN EVENT OF TERMINATION OF DEAL UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES

* INNERGEX RENEWABLE ENERGY - DEAL TO BE FULLY FUNDED AND SUPPORTED BY A NEW SUBORDINATED UNSECURED LOAN FROM CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC​

* INNERGEX - CO TO BUY ALL ISSUED, OUTSTANDING COMMON SHARES OF ALTERRA FOR AGGREGATE CONSIDERATION OF $1.1 BILLION, INCLUDING ASSUMPTION OF ALTERRA‘S DEBT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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