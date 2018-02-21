BRIEF-Innophos Holdings Reports Qtrly Loss Per Share $0.58

Feb 21 (Reuters) - Innophos Holdings Inc:
* INNOPHOS HOLDINGS, INC. REPORTS FOURTH-QUARTER AND FULL-YEAR 2017 RESULTS
* SETS 2018 GUIDANCE OF DOUBLE-DIGIT YOY REVENUE AND EARNINGS GROWTH
* Q4 GAAP NET INCOME, EPS ADVERSELY IMPACTED BY $17 MILLION OF PROVISIONAL NON-RECURRING TAX REFORM CHARGES
* Q4 GAAP NET INCOME, EPS ALSO ADVERSELY IMPACTED BY $5 MILLION OF PRE-TAX PURCHASE ACCOUNTING AND M&A RELATED EXPENSES
* SEES MORE THAN DOUBLE GAAP EPS AND 10% TO 14% ADJUSTED EPS GROWTH FOR 2018
* QTRLY SALES $193 MILLION VERSUS $168 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: