FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Detained in Myanmar
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
Tech
The Wider Image
The Road to Brexit
Syria
Sports
Commentary
Pictures
Regulatory News
March 7, 2018 / 2:18 PM / a day ago

BRIEF-Inovalon To Acquire ABILITY Network For ‍$1.2 Billion

Reuters Staff

2 Min Read

March 7 (Reuters) - Inovalon Holdings Inc:​

* INOVALON TO ACQUIRE ABILITY NETWORK

* INOVALON HOLDINGS - DEAL FOR ‍AGGREGATE CONSIDERATION OF $1.2 BILLION IN CASH AND RESTRICTED STOCK​

* ‍TRANSACTION IS EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO INOVALON’S NON-GAAP DILUTED NET INCOME PER SHARE IN 2018​

* DEAL FOR $1.2 BILLION, COMPRISED OF $1.1 BILLION IN CASH AND $100 MILLION IN RESTRICTED INOVALON STOCK​

* ‍ WILL FINANCE DEAL THROUGH 7.6 MILLION SHARES OF RESTRICTED EQUITY, CASH ON HAND, AND BORROWINGS FROM A NEW $980 MILLION TERM LOAN​

* ‍MORGAN STANLEY SENIOR FUNDING, INC. IS PROVIDING FINANCING COMMITMENT FOR ACQUISITION AND WILL LEAD FINANCING​

* SEES ‍ 2018 REVENUE $568 MILLION TO $593 MILLION​

* SEES ‍2018 DILUTED NET LOSS PER SHARE OF $0.03 TO NET INCOME PER SHARE OF $0.02​

* SEES ‍ 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.36 TO $0.42​

* INOVALON HOLDINGS - ‍CO WILL CONTINUE TO HAVE STRONG LIQUIDITY WITH ABOUT $75 MILLION IN CASH, A PRO-FORMA NET DEBT TO ADJUSTED EBITDA RATIO OF ABOUT 4.1X AT YEAR-END 2018​

* DEAL UNANIMOUSLY APPROVED BY INOVALON AND ABILITY BOARDS​

* DEAL IS NOT SUBJECT TO A FINANCING CONTINGENCY OR APPROVAL BY CO’S STOCKHOLDERS​

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.34 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.