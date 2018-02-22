FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Technology, Media and Telecommunications
February 22, 2018 / 5:20 PM / a day ago

BRIEF-Inside Secure FY Revenue Of Core Business Up To 38.8 Million Dollars

Reuters Staff

2 Min Read

Feb 22 (Reuters) - INSIDE SECURE SA:

* FY EBITDA FROM CONTINUING OPERATIONS $‍8.8 MILLION VERSUS $12.3 MILLION YEAR AGO

* INSIDE SECURE REPORTS STRONG 2017 FINANCIAL RESULTS

* ‍9%: YEAR-ON-YEAR GROWTH IN REVENUE OF CORE BUSINESS TO $38.8 MILLION IN 2017​

* ‍+37%: YEAR-ON-YEAR LICENSE REVENUE FROM CORE BUSINESS IN 2017​

* CASH POSITION OF $46 MILLION AT DECEMBER 31, 2017‍​

* IN 2018, CO ANTICIPATES CONTINUING TO SUSTAIN STRONG TOP LINE REVENUE GROWTH WITH ACCELERATED GROWTH OF ITS CORE BUSINESS REVENUE

* ‍23%: EBITDA MARGIN OF CORE BUSINESS IN 2017 VERSUS. 6% EBITDA MARGIN IN 2016​

* IN 2018 ALSO ANTICIPATES GENERATING ADDITIONAL REVENUE IN PROVISIONING AND SECURITY-AS-A-SERVICE DERIVED FROM ITS 2017 ACQUISITIONS

* CO HAS NO ASSURANCE THAT ROYALTY REVENUES CAN BE MAINTAINED AT HIGH LEVELS OF 2016 AND 2017

* FOR 2018 ANTICIPATES INCREASING INVESTMENTS IN BOTH RESEARCH & DEVELOPMENT AND SALES & MARKETING

* COMPANY ANTICIPATES OPERATING EXPENSES TO INCREASE TO BETWEEN $38.5 MILLION AND $40.0 MILLION IN 2018

* ‍IN 2017, COMPANY GENERATED CONSOLIDATED NET LOSS (IFRS) OF $1.1 MILLION​

* ANTICIPATES OPERATING EXPENSES TO INCREASE TO BETWEEN $38.5 MILLION AND $40.0 MILLION IN 2018

* IN 2018 SEES GETTING BACK TO NORMATIVE EBITDA MARGIN GREATER THAN 20 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.