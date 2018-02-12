FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Singapore Airshow
Sports
Budget 2018
Pictures
Regulatory News
February 12, 2018 / 2:34 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Insperity Says Co Entered Into An Amended And Restated Credit Agreement With ZB, N.A

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Insperity Inc:

* INSPERITY INC - ‍ON FEBRUARY 6, 2018, CO ENTERED INTO AN AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT WITH ZB, N.A - SEC FILING​

* INSPERITY INC - ‍CREDIT AGREEMENT AMENDS AND RESTATES COMPANY‘S EXISTING CREDIT AGREEMENT, DATED AS OF SEPTEMBER 15, 2011​

* INSPERITY INC - CREDIT AGREEMENT AMENDS TO INCREASE PRINCIPAL AMOUNT THAT CO MAY BORROW UNDER REVOLVING CREDIT FACILITY THEREUNDER TO $350 MILLION

* INSPERITY INC - CREDIT AGREEMENT AMENDS TO INCREASE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT TO WHICH FACILITY MAY BE INCREASED TO $400 MILLION

* INSPERITY INC - CREDIT AGREEMENT ALSO AMENDS TO INCREASE THE SWING LINE LOAN AND LETTER OF CREDIT SUBFACILITIES TO $30 MILLION EACH Source text: (bit.ly/2BTRz4C) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.