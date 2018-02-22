FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Financials
February 22, 2018 / 7:09 AM / a day ago

BRIEF-Insurer RSA 2017 operating profit rises 1 pct

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 22 (Reuters) - Rsa Insurance Group Plc:

* FY OPERATING PROFIT ROSE 1 PERCENT TO 663 MILLION STG

* FINAL DIVIDEND 13 PENCEPER SHARE

* TOTAL DIVIDEND 19.6 PENCEPER SHARE

* ‍PREMIUM INCOME UP 4% TO £6.7 BILLION, COMBINED RATIO 94%​

* ‍UNDERLYING EPS 43.5P, UP 10%; STATUTORY PROFIT AFTER TAX £322M (2016: £20M)​

* ‍RETURN ON TANGIBLE EQUITY 1 15.5% (2016: 14.2%) VERSUS 13-17% TARGET RANGE​

* ‍FINAL DIVIDEND 13.0P PER SHARE (19.6P TOTAL FOR 2017, UP 23%)​

* ‍GROUP OPERATING PROFIT £663M UP 1% (2016: £655M)​

* ‍GROUP UNDERWRITING PROFIT OF £394M UP 4%​

* ‍UNDERLYING PRE-TAX PROFITS UP 12% TO £620M (2016: £556M)​

* ‍GROUP WEATHER COSTS IN LINE WITH LAST YEAR; LARGE LOSSES ELEVATED AT 10.8% OF PREMIUMS (2016: 8.9%)​

* ‍RSA‘S OVERSEAS DIVISIONS ACHIEVED EXCELLENT RESULTS IN 2017, PARTLY OFFSET BY POOR UNDERWRITING FIGURES IN OUR UK/ LONDON MARKET BUSINESS​

* ‍WE TARGET FURTHER IMPROVEMENT IN 2018 AND THEREAFTER​ Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.