BRIEF-Insurer RSA 2017 operating profit rises 1 pct

Feb 22 (Reuters) - Rsa Insurance Group Plc:
* PREMIUM INCOME UP 4% TO £6.7 BILLION, COMBINED RATIO 94%
* UNDERLYING EPS 43.5P, UP 10%; STATUTORY PROFIT AFTER TAX £322M (2016: £20M)
* RETURN ON TANGIBLE EQUITY 1 15.5% (2016: 14.2%) VERSUS 13-17% TARGET RANGE
* FINAL DIVIDEND 13.0P PER SHARE (19.6P TOTAL FOR 2017, UP 23%)
* UNDERLYING PRE-TAX PROFITS UP 12% TO £620M (2016: £556M)
* GROUP WEATHER COSTS IN LINE WITH LAST YEAR; LARGE LOSSES ELEVATED AT 10.8% OF PREMIUMS (2016: 8.9%)
* RSA‘S OVERSEAS DIVISIONS ACHIEVED EXCELLENT RESULTS IN 2017, PARTLY OFFSET BY POOR UNDERWRITING FIGURES IN OUR UK/ LONDON MARKET BUSINESS
* WE TARGET FURTHER IMPROVEMENT IN 2018 AND THEREAFTER Further company coverage: