BRIEF-Intel Says Root Cause Of Reboot Issue Identified

Jan 22 (Reuters) - Intel Corp:
* INTEL CORP SAYS ROOT CAUSE OF REBOOT ISSUE IDENTIFIED; UPDATED GUIDANCE FOR CUSTOMERS AND PARTNERS
* SAYS IDENTIFIED ROOT CAUSE FOR BROADWELL & HASWELL PLATFORMS, MADE PROGRESS IN DEVELOPING SOLUTION TO ADDRESS IT - BLOG
* SAYS OVER THE WEEKEND, BEGAN ROLLING OUT EARLY VERSION OF UPDATED SOLUTION FOR REBOOT ISSUES FOR TESTING
* SAYS RECOMMEND THAT OEMS, CLOUD SERVICE PROVIDERS, OTHER USERS STOP DEPLOYMENT OF CURRENT VERSIONS OF SOLUTION FOR REBOOT ISSUES
* SAYS RECOMMEND STOPPING DEPLOYMENT OF CURRENT SOLUTIONS DUE TO RISK OF HIGHER THAN EXPECTED REBOOTS, OTHER UNPREDICTABLE SYSTEM BEHAVIOR Source text: (intel.ly/2n1YY89) Further company coverage: