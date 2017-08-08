BRIEF-InterContinental Hotels reports higher first-half profit

Aug 8 (Reuters) - INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC:
* H1 REPORTED REVENUE $857 MILLION VERSUS $838 MILLION YEAR AGO
* SAYS ARE ON TRACK TO BEGIN ROLL OUT OF CLOUD-BASED GUEST RESERVATION SYSTEM IN LATE 2017
* H1 REPORTED FEE REVENUE $686 MILLION VERSUS $673 MILLION YEAR AGO
* H1 REPORTED OPERATING PROFIT $370 MILLION VERSUS $344 MILLION YEAR AGO
* H1 UNDERLYING OPERATING PROFIT $365 MILLION VERSUS $340 MILLION YEAR AGO
* HY ASIA, MIDDLE EAST AND AFRICA (AMEA) REVPAR 1.4 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage: