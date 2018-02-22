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February 22, 2018 / 1:44 PM / a day ago

BRIEF-InterDigital Reports Q4 Earnings Per Share $1.48

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 22 (Reuters) - InterDigital Inc:

* INTERDIGITAL REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $1.48

* Q4 REVENUE $205.3 MILLION VERSUS $273.9 MILLION

* SEES Q1 2018 REVENUE $66 MILLION TO $71 MILLION

* IN QUARTER, RECORDED $42.6 MILLION CHARGE TO REVALUE NET DEFERRED TAX ASSETS DUE TO 2017 TAX CUT AND JOBS ACT

* IN CONJUNCTION WITH ADOPTING ASC 606, CO EXPECTS TO RECORD AN ADDITIONAL $5 MILLION NON-CASH INTEREST EXPENSE IN Q1 2018

* Q4 REVENUE VIEW $191.4 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q1 REVENUE VIEW $75.1 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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