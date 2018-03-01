BRIEF-International Personal Finance Posts FY Pretax Profit From Cont Ops 105.6 Mln Stg

March 1 (Reuters) - International Personal Finance Plc :
* FY PRETAX PROFIT FROM CONTINUING OPERATIONS 105.6 MILLION STG
* FY GROUP REVENUE 825.8 MILLION STG VERSUS 756.8 MILLION STG YEAR AGO
* FY PRETAX PROFIT 105.6 MILLION STG VERSUS 96 MILLION STG YEAR AGO
* FY CREDIT ISSUED 1301.5 MILLION POUNDS VERSUS 1145 MILLION POUNDS
* CONTINUE TO BE IN DIALOGUE WITH POLISH PARTIERS TO ENCOURAGE A MORE POSITIVE OUTCOME OVER NON-INTEREST PRICING CAP
* PROPOSAL TO IMPLEMENT AN APR CAP OF 18% FOR LENDING BEING DEBATED IN ROMANIAN PARLIAMENT. WE ARE CONTRIBUTING TO IT
* BUSINESS IN CZECH REPUBLIC HAS BEEN GRANTED A LICENCE BY CZECH NATIONAL BANK
* WE HAVE ALSO INTRODUCED MORE COMPETITIVE RATES ON OUR HOME CREDIT PRODUCTS IN EUROPE
* HAVE DECIDED TO CONSOLIDATE ALL EUROPEAN HOME CREDIT BUSINESSES INTO ONE REPORTING SEGMENT
* IN 2018 OUR SEGMENTED REPORTING WILL COMPRISE EUROPEAN HOME CREDIT, MEXICO AND IPF DIGITAL
* SUPERVISION BY NATIONAL BANK OF ROMANIA LIKELY TO TIGHTEN CREDIT CRITERIA, REDUCTION IN LOAN VOLUME TO ROMANIA CUSTOMERS Source text for Eikon: Further company coverage: