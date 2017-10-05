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BRIEF-INTERNATIONAL SPEEDWAY CORP Q3 EARNINGS PER SHARE $0.01
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October 5, 2017 / 11:55 AM / 12 days ago

BRIEF-INTERNATIONAL SPEEDWAY CORP Q3 EARNINGS PER SHARE $0.01

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 5 (Reuters) - International Speedway Corp:

* INTERNATIONAL SPEEDWAY CORPORATION REPORTS FINANCIAL RESULTS FOR THE THIRD QUARTER OF FISCAL 2017

* Q3 EARNINGS PER SHARE $0.01

* Q3 REVENUE $131.9 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $128.8 MILLION

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.03 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* INTERNATIONAL SPEEDWAY CORP SEES FY REVENUE BETWEEN $660.0 MILLION TO $670.0 MILLION​

* INTERNATIONAL SPEEDWAY CORP SEES FY ‍DILUTED EARNINGS PER SHARE BETWEEN $1.50 TO $1.65​

* FY2017 REVENUE VIEW $664.1 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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