BRIEF-Intershop Communications 9-mth net loss shrinks to EUR 16,000​

Nov 2 (Reuters) - INTERSHOP COMMUNICATIONS AG:
* 9-MONTH CONSOLIDATED REVENUES CLIMB 7% TO EUR 26.4 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 24.7 MILLION)
* 9-MONTH EBIT OF EUR 0.2 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR -2.0 MILLION)
* 9-MONTH EBITDA OF EUR 2.1 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR -0.2 MILLION)
* CONTINUES TO PROJECT MODERATELY HIGHER REVENUES AND BALANCED EBIT FOR FULL YEAR 2017
* 9-MONTH NET RESULT AMOUNTED TO EUR -16,000 (PREVIOUS YEAR: EUR -2.4 MILLION) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)