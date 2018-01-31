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January 31, 2018 / 7:07 AM / Updated a day ago

BRIEF-Intervest Offices & Warehouses Signs Letter Of Intent For Development Project In The Netherlands

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 31 (Reuters) - Intervest Offices & Warehouses Nv :

* REG-INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES: SIGNATURE OF LETTER OF INTENT FOR THE DEVELOPMENT OF A LOGISTICS PROJECT OF APPROXIMATELY 28.000 M² IN ROOSENDAAL, THE NETHERLANDS

* LOGISTICS COMPLEX IS EXPECTED TO BE DELIVERED IN THE SECOND HALF OF 2019

* THE PROJECT WILL BE COMPLETED WITH OR WITHOUT ADVANCE RENTAL

* ESTIMATED THAT THE BUILDING WILL GENERATE APPROXIMATELY € 1,3 MILLION IN RENTAL INCOME ON AN ANNUAL BASIS ‍​

* GROSS INITIAL YIELD WILL VARY BETWEEN 7,25% AND 6,0%, DEPENDING ON THE DURATION OF THE LEASE AGREEMENT‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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