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March 7, 2018 / 2:28 PM / a day ago

BRIEF-Interxion Holding NV Reports Qtrly ‍Earnings Per Diluted Share Of EUR 0.15​

Reuters Staff

1 Min Read

March 7 (Reuters) - Interxion Holding Nv:

* INTERXION REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS

* QTRLY ‍ADJUSTED EARNINGS PER DILUTED SHARE​ EUR 0.17

* SAYS FOR FY 2018, SEES CAPITAL EXPENDITURES (INCLUDING INTANGIBLES) OF €335 MILLION – €365 MILLION

* SEES 2018 ‍ADJUSTED EBITDA IN RANGE OF EUR 250 MILLION - EUR 260 MILLION​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW EUR 0.17, REVENUE VIEW EUR 127.6 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 REVENUE VIEW EUR 543.4 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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