BRIEF-Invesque Establishes Medical Office Building Platform With US$142 Mln Acquisition Of Mohawk Medical Properties REIT

March 2 (Reuters) - Invesque Inc:
* INVESQUE ESTABLISHES MEDICAL OFFICE BUILDING PLATFORM WITH US$142 MILLION ACQUISITION OF MOHAWK MEDICAL PROPERTIES REIT
* INVESQUE INC - ACQUISITION OF PROPERTIES EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO AFFO EARNINGS PER SHARE
* INVESQUE INC - ON CLOSING, MOHAWK REALTY ADVISORS AND ITS AFFILIATES TO CONTINUE TO PROVIDE ASSET AND PROPERTY MANAGEMENT FOR PROPERTIES
* INVESQUE INC - DEAL WILL BE FUNDED THROUGH A COMBINATION OF NEW DEBT, CASH ON HAND, AND AN ISSUANCE OF COMPANY’S COMMON SHARES Source text for Eikon: Further company coverage: