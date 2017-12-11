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BRIEF-Investec Says Has Credit Exposures To The Steinhoff Group Of Companies
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#Financials
December 11, 2017 / 7:20 AM / a day ago

BRIEF-Investec Says Has Credit Exposures To The Steinhoff Group Of Companies

Reuters Staff

2 Min Read

Dec 11 (Reuters) - Investec Plc:

* ‍INVESTEC EXPOSURES TO STEINHOFF​

* WISHES TO CLARIFY EXPOSURE TO STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS NV AND ITS UNITS

* HAS CREDIT EXPOSURES TO STEINHOFF GROUP OF COMPANIES, WHICH REPRESENT SMALL PORTION OF GROUP‘S BALANCE SHEET

* ‍INVESTEC IS NOT EXPECTING TO SUFFER ANY LOSSES ON THESE CREDIT EXPOSURES​

* ‍EXPOSURES ARE LARGELY TO STEINHOFF AFRICA‘S SUBSIDIARIES, WITH AN IMMATERIAL EXPOSURE TO STEINHOFF​

* ‍MAJORITY OF TRANSACTIONS UNDERTAKEN BY INVESTEC BANK LIMITED (SOUTH AFRICA), WITH INVESTEC PLC HAVING INSIGNIFICANT EXPOSURE TO STEINHOFF​

* ‍EXPOSURES TO STEINHOFF AFRICA LARGELY COMPRISE LENDING EXPOSURES,OVERNIGHT FACILITIES, SECURED BY GUARANTEES FROM SOME STEINHOFF AFRICA, STAR UNITS

* ‍INVESTEC BANK (SOUTH AFRICA) DOES HAVE CERTAIN DERIVATIVE EXPOSURES LINKED TO STEINHOFF SHARE PRICE, WHERE A TRADING LOSS COULD MATERIALISE​

* “‍LOSS COULD BE ZERO BUT MAXIMUM POTENTIAL LOSS COULD BE APPROXIMATELY 3% OF INVESTEC GROUP‘S POST-TAX OPERATING PROFIT”​

* INVESTEC BANK LIMITED (SOUTH AFRICA) HOLDS STEINHOFF CONVERTIBLE BONDS IN IT‘S AVAILABLE FOR SALE PORTFOLIO​

* ‍GROUP‘S ASSOCIATE INVESTMENT, IEP GROUP, HAS NO EXPOSURE TO STEINHOFF, MARKUS JOOSTE WHO WAS A DIRECTOR ON THEIR BOARD RESIGNED LAST WEEK​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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