BRIEF-Investec ‍says ‍HY revenue is expected to be ahead of prior period​

Sept 15 (Reuters) - INVESTEC PLC:
* FIRST HALF OF GROUP‘S FINANCIAL YEAR CONTINUED TO SEE MACRO UNCERTAINTY IN ITS KEY OPERATING GEOGRAPHIES
* WEALTH & INVESTMENT BUSINESS IS EXPECTED TO REPORT HY RESULTS COMFORTABLY AHEAD OF PRIOR PERIOD
* SPECIALIST BANKING BUSINESS IS EXPECTED TO REPORT HY RESULTS AHEAD OF PRIOR PERIOD
* HY OPERATING PROFIT IS EXPECTED TO BE COMFORTABLY AHEAD OF PRIOR PERIOD
* HY RECURRING INCOME AS A PERCENTAGE OF TOTAL OPERATING INCOME IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY 75%
* UNCERTAINTY EXPECTED TO CONTINUE INTO SECOND HALF OF GROUP‘S FINANCIAL YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)