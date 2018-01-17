FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Market Jockey
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Technology
Sports
South Asia
Pictures
#Financials
January 17, 2018 / 9:46 AM / a day ago

BRIEF-Investeringsselskabet Luxor Q4 Pre-tax Profit Down At DKK 4.9 Million

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 17 (Reuters) - INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S :

* REG-COMPANY ANNOUNCEMENT NO 1 2017/18

* ‍BASIC EARNINGS FOR FINANCIAL YEAR 2016/17 AMOUNT TO DKK 24.9 MILLION (DKK 31.1 MILLION)​

* ‍PROPOSES TO GENERAL MEETING THAT DIVIDEND OF DKK 22 MILLION (DKK 25 MILLION) BE DISTRIBUTED​

* ‍GROUP‘S RESULTS BEFORE TAX FOR FY SHOW A PROFIT OF DKK 27.4 MILLION (DKK 29.1 MILLION)​

* ‍FOR 2017/18, BASIC EARNINGS IN LINE WITH FINANCIAL YEAR 2016/17 ARE EXPECTED​

* ‍BASIC EARNINGS FOR Q4 AMOUNT TO DKK 6.0 MILLION (DKK 6.8 MILLION).​

* ‍RESULTS BEFORE TAX FOR Q4 OF 2017 SHOW A PROFIT OF DKK 4.9 MILLION (DKK 9.7 MILLION)​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.