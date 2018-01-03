FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-InVivo Therapeutics Announces Latest Results From INSPIRE
Sections
Featured
Trump hails potential Korea talks, credits his firm stance
North Korea
Trump hails potential Korea talks, credits his firm stance
Iranian army commander offers to help police suppress unrest
Middle East
Iranian army commander offers to help police suppress unrest
2017 was second hottest year on record, after 2016: data
Weather
2017 was second hottest year on record, after 2016: data
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
January 3, 2018 / 1:22 PM / in a day

BRIEF-InVivo Therapeutics Announces Latest Results From INSPIRE

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 3 (Reuters) - InVivo Therapeutics Holdings Corp :

* INVIVO THERAPEUTICS ANNOUNCES LATEST RESULTS FROM INSPIRE AND PROVIDES UPDATE ON PROPOSED CLINICAL PATH FORWARD

* INVIVO THERAPEUTICS HOLDINGS - 19 PATIENTS IMPLANTED WITH NEURO-SPINAL SCAFFOLD;3 PATIENTS DIED WITHIN 2 WEEKS OF IMPLANTATION​ IN STUDY

* INVIVO THERAPEUTICS HOLDINGS CORP - ‍16 EVALUABLE PATIENTS HAVE NOW ALL REACHED SIX-MONTH PRIMARY ENDPOINT VISIT IN STUDY​

* INVIVO THERAPEUTICS - ‍DOES NOT ANTICIPATE REOPENING ENROLLMENT IN INSPIRE,EXPECTS TO PROVIDE ADDITIONAL CLARITY ON CLINICAL PATH FORWARD IN Q2 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.